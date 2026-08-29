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Kaynak: AA

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ercümen, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara Koyu’nda “Zafer Dalışı” gerçekleştirdi.

DENİZE PLAKET BIRAKTI

Dalış öncesi hazırlıklarını tamamlayan milli sporcu, Karamağara Koyu’nda denize girdi.

Şahika Ercümen, gerçekleştirdiği dalışta günün anısına denize plaket bıraktı.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Ercümen, dalışın ardından öğrencileriyle birlikte Türk bayrağı açtı.

Karamağara Koyu’nun doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen dalış, bölgede renkli görüntülere sahne oldu.

“KAHRAMANLARI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Milli sporcu Şahika Ercümen, yaptığı açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşadığını söyledi.

30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlığını ve birlikteliğini en güzel gösteren bayramlardan biri olduğunu belirten Ercümen, şu ifadeleri kullandı:

“Başta Mustafa Kemal Atatürk ve vatanı için nefesinin sonuna kadar mücadele eden tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

BELEDİYE BAŞKANI YALÇIN’DAN ŞAHİKA ERCÜMEN’E ÖVGÜ

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın, Şahika Ercümen’in Cumhuriyet’in 100. yılında da Karamağara Koyu’nda paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metrede dünya rekoru kırdığını hatırlattı.

Başkan Yalçın, milli sporcuyla bugün de gurur duyduklarını dile getirdi.