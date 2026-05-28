Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde, sahibinin bir anlık boşluğundan yararlanarak kaçan kurbanlık bir keçi ilçede hareketli dakikalara neden oldu.

Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık keçi, önce mahalledeki üst geçide doğru koştu. Kendisini yakalamaya çalışan sahibinden kaçmaya devam eden keçi, ardından ana yola inerek akan trafiğin ortasına daldı. Sürücülerin karşısına aniden çıkan hayvan, trafikteki araçların arasında sürücülere zor anlar yaşattı ve ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu.

Çevredeki vatandaşlar, trafikte yaşanan bu hareketli ve sıra dışı anları meraklı gözlerle takip etti. Keçinin hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atması üzerine, sahibiyle birlikte çevredeki vatandaşlar da yakalama çalışmalarına destek verdi.

Keçiyi durdurabilmek için çevredekiler ve sahibi yol boyunca uzun süre mücadele etti.

Uzun süren kovalamacanın ardından kontrol altına alınarak yakalanan kurbanlık keçi, daha sonra kesimi gerçekleştirilmek üzere kesimhaneye götürüldü.