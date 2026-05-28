Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde, sahibinin bir anlık dalgınlığı sonucu elinden kaçırdığı kurbanlık koç, ilçede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Koç, çevre yoluna çıktı. Seyir halindeki araçların arasına dalan hayvan, sürücülere zor anlar yaşatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Koçu yakalamak için arkasından koşan sahibi ve vatandaşlar, hayvanı durdurabilmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Peşindeki kalabalığı yaklaşık 4 kilometre boyunca peşinden koşturan kurbanlık koç, uzun süren kovalamacanın ardından bir çıkmaz sokağa girdi. Kaçacak yeri kalmayan koç, çevre sakinlerinin de yardımıyla kıskıvrak yakalanarak kontrol altına alındı.Hayvan, daha sonra sahibine teslim edildi.

Çevre yolunda trafiği aksatan ve mahalle aralarında heyecanlı anların yaşanmasına neden olan o kovalamaca, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.