Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ

Ardahan-Şavşat kara yolunun 2470 rakımlı Sahara Geçidi mevkiinde karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekiplerinin üzerine çığ düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş makinelerinde maddi hasar meydana geldi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler yol açma çalışması başlattı. Bu sırada kapalı yola giren bir tırın mahsur kaldığı öğrenildi. Tırı kurtarmak için çalışma yapan ekiplerin kepçe ve kamyonunun arka kısmına çığ düştü. Düşen kar kütlesi araçları yandaki kar yığınına doğru yasladı.

Çığ sonrası büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin çıkarılması için çalışma başlatılırken, bölgede devam eden çığ riski nedeniyle yol açma çalışmalarına geçici olarak ara verildi. Yetkililer, sürücüleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı yollara girmemeleri konusunda uyardı.