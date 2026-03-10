Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin ile Ardahan arasındaki ulaşımı sağlayan ve 2 bin 640 rakımıyla bölgenin en zorlu geçitlerinden biri olan Sahara Dağı’nda meydana gelen çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kar kütlesinin yolu kapatması sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, bölgede bekleyiş başladı.

Şavşat’tan Ardahan’a gitmekte olan Şavşat Şoförler Odası Başkanı Bilgehan Koşar, olay anını cep telefonu ile görüntüleyerek yaşanan tehlikeyi ve yıllardır süren sorunu dile getirdi.

Koşar yaptığı açıklamada, çığın yolda bekleyen araçların üzerine düşebileceğini belirterek yaşanan tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Koşar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu çığ şu anda burada bekleyen araçlardan birinin üzerine de düşebilirdi. Bu yol bizim yıllardır yaşadığımız bir sorun. Her kış aynı tehlike ile karşı karşıya kalıyoruz. Artık bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi gerekiyor. Bunun tek yolu da Sahara Tüneli’nin yapılmasıdır.”

Sahara yolunun yalnızca bölge halkı için değil, Doğu Anadolu ile Karadeniz’i birbirine bağlayan en önemli güzergâhlardan biri olduğunu vurgulayan Koşar, yolun kapalı olması nedeniyle birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığını ifade etti.

“Şu anda birçok insan uçaklarına yetişemiyor, hastaneye giden vatandaşlarımız randevu saatlerine yetişemiyor. Hastalarımız ambulanslarda beklemek zorunda kalıyor. Yağmurlu ve karlı havalarda biz Şavşat halkı olarak ne Artvin’e gidebiliyoruz ne de Ardahan’a ulaşabiliyoruz.”

Yıllardır bu yolun yapılması için sözler verildiğini hatırlatan Koşar, siyasilere de çağrıda bulundu.

“Seçim meydanlarında bu yol için verilen sözlerin artık tutulması gerekiyor. Bölge halkı yıllardır aynı vaatlerle oyalanıyor. Şimdi de ‘yoldan geçen araç sayısı az’ gibi söylemler ortaya atılıyor. Oysa önce yolu yapacaksınız ki araç sayısı artsın. Küçücük ilçelere giden yollarda bile tüneller yapılmışken, Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan bu önemli yolun hâlâ çözüme kavuşmaması kabul edilemez.”

Sahara yolunda geçmişte çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların yaşandığını da hatırlatan Koşar, bölgede her an yeni bir tehlike yaşanabileceğini söyledi.

“Şu an burada bekleyen araçların üzerine bile yeniden çığ gelebilir. Tehlike çok büyük. Bu sorunun artık kalıcı şekilde çözülmesi gerekiyor.”

Öte yandan yetkililerin çığın temizlenmesi için çalışma başlatmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Sahara Tüneli’nin yapılması durumunda ise hem ulaşım güvenliğinin sağlanacağı hem de bölge turizmi ile ticaretinin önemli ölçüde gelişeceği ifade ediliyor.