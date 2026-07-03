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Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda tutuklama kararına tepki gösterdi.

Gökbakar, Göktaş’ın sahne performansındaki şakalar nedeniyle gözaltına alınmasını ve tutuklu yargılanmasını eleştirerek bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Gökbakar ayrıca Göktaş’ın iyi niyetli ve yetenekli biri olduğunu belirterek en kısa sürede serbest bırakılmasını temenni etti.

NE OLMUŞTU?

Göktaş’ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak gündem oldu. Ancak gösteri, bazı çevreler tarafından hedef gösterilerek hakkında suç duyurularına yol açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösteri içerikleri nedeniyle Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla soruşturma başlattı. Sosyal medyada büyüyen tartışmalar sonucunda tutuklama talebi gündeme geldi.

Gösteriden kesitlerin yer aldığı bazı paylaşımlar ise Türkiye’den erişime engellendi. Yetkili kurumlar, engellemenin 5651 sayılı kanun kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle yapıldığını bildirdi.

Yurt dışında bulunduğu yönündeki iddialara yanıt veren Göktaş, bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak Türkiye’de yaşamaya devam edeceğini ifade etmişti.

2 Temmuz’da ülkeye dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen komedyen, işlemlerinin ardından Vatan Caddesi’ndeki nezarethanede kaldı. 3 Temmuz sabahı ise adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.