Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu

Sahaf Ali Karabeyeser ise yaşananların sadece maddi değil, kültürel bir kayıp olduğunu vurgulayarak, “Bir kültür hazinesi suya gömüldü” ifadelerini kullandı. Esnaf, daha önce de benzer riskler için başvuru yaptıklarını ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi.