Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu

Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu

İstanbul’da bazı ilçeleri etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış, Üsküdar’daki Sahaflar Çarşısı’nda ciddi su baskınlarına yol açtı.

Kaynak: AA
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Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu - Resim: 1

İş yerlerine dolan yağmur suları nedeniyle raflarda bulunan yüzlerce kitap ıslanarak büyük zarar gördü. Esnaf, bir yandan dükkanlarını su basan yağmurdan temizlemeye çalışırken bir yandan da kitapları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

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Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, biriken suyu vidanjör yardımıyla tahliye etti. Esnaf, müdahalenin geciktiğini ve bu nedenle zararın büyüdüğünü ifade etti.

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Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu - Resim: 3

Çarşı esnafından Bayram Koç, yağmur başladığı anda önlem almaya çalıştıklarını ancak selin çok hızlı ilerlediğini belirterek, “Yarım saat içinde dükkânın içi tamamen doldu. Kitaplarımızın yaklaşık yarısı zarar gördü” dedi.

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Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu - Resim: 4

Sahaf Yaşar Yeşil ise yetkililere ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, “İki saat sonra müdahale edildi, geldiğimizde her şey için çok geçti. Su belimize kadar çıkmıştı” sözleriyle durumu anlattı.

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Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu - Resim: 5

Esnaf Nihat Yalçın da su seviyesinin bir metreyi bulduğunu ve daha önceki taşkınlara göre bu kez çok daha ağır kayıp yaşadıklarını dile getirdi.

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Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu - Resim: 6

Sahaf Ali Karabeyeser ise yaşananların sadece maddi değil, kültürel bir kayıp olduğunu vurgulayarak, “Bir kültür hazinesi suya gömüldü” ifadelerini kullandı. Esnaf, daha önce de benzer riskler için başvuru yaptıklarını ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi.

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Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı: Yüzlerce kitap suyla yok oldu - Resim: 7

Yusuf Cimillioğlu da çok sayıda nadir eserin kaybedildiğini belirterek yaşanan zararın büyüklüğüne dikkat çekti.

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