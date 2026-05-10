Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Adana Çukurova’da saha mesaisi gerçekleştirdi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve İl Başkanı Anıl Tanburoğlu’ndan oluşan heyet, farklı noktalarda nabız tuttu.

GENÇLERİN ORTAK DERDİ: "GELECEK KAYGISI"

Ziyaretin odak noktası, kafelerde sınav maratonuna hazırlanan gençler oldu. Bir öğrencinin, “Burada gelecek göremiyoruz. Eğitim sistemi çok kötü” sözleri sokaktaki karamsarlığı gözler önüne serdi.

"BUNLARDAN KORKAN BUNLAR GİBİ OLSUN"

Esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın “Bunlardan korkan bunlar gibi olsun” çıkışına Kış, “İyi ki varsınız. Bütün gücümüzü ve enerjimizi sizden alıyoruz” diyerek karşılık verdi. Heyet, esnafın ekonomik darboğazla ilgili şikayetlerini de tek tek not aldı.

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA: YENİ EVLİ ÇİFTE TEBRİK

Saha çalışması sırasında yeni evlenen bir çiftle karşılaşan heyet, siyasetin sert gündemine kısa bir mola verdi. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan Kış, “Bu ne güzel bir tesadüf. Şansınız bol, yuvanız huzurlu olsun” temennilerinde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.