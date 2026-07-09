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Kaynak: DHA

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından geliştirilen 3 adet Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında MKE tarafından geliştirilen 3 adet E-ZPT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın Silahlı Kuvvetlerin envanterine dahil edilmesi planlanıyor.

ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernize edilmesi ile geliştirilen E-ZPT, muharebe sahasında karşılaşılacak gerçek senaryolar simüle edilerek, birçok zorlu teste tabi tutuldu. Zırhlı araç kalifikasyon sürecinde, 3 bin kilometre dayanıklılık, 1600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize testlerini başarıyla geçti. Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi testlerin yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk havalarda kusursuz performans gösteren E-ZPT; şoför, komutan, nişancı ve 4 mürettebatla birlikte 7 personel taşıyabiliyor.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

Altında MKE mühendislerinin imzası bulunan E-ZPT çevreye duyarlı teknolojiyi ve üstün güvenlik anlayışını bir araya getiriyor. Dahili pil paketiyle 150 kilometre, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile çıkan E-ZPT, 0'dan 50 kilometre/saat hıza 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor.

Hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saatte şarj edilebiliyor. Yüksek güvenlikli batarya yapısı ile modern savunma ihtiyaçlarına etkin çözüm sunan E-ZPT, düşük bakım ve onarım maliyetinin yanı sıra farklı tiplerdeki faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi ile daha düşük akustik ve termal iz bırakan zırhlı araç, tam dolu kapasiteyle yaklaşık 15 ton ağırlığa ulaşırken; 2 buçuk ton faydalı yük taşıyabiliyor. Son teknoloji ile donatılan araçta 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de yer alıyor.