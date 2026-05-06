SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında savunma, havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren firmalar arasında çok sayıda iş birliği anlaşması imzalandı.

İSTANBUL’DA SEKTÖR BULUŞMASI

SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

ANTİ DRON SİSTEMLERİ ÖNE ÇIKTI

Asisguard, Skyfox ve K&K Mühendislik arasında anti dron sistemleri geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, Türkiye’ye yönelik anti dron taleplerinin arttığını belirterek bu alandaki çalışmaların hız kazanacağını ifade etti.

Savunma ve iletişim teknolojilerinde yeni adımlar

FUAR KAPSAMINDA AYRICA:

Alfasis Savunma ile Neta Teknoloji arasında anten ve haberleşme sistemleri,

Mega Savunma ile Milmast arasında stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile TRtest Test ve Değerlendirme AŞ arasında iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Rektör Bahri Şahin, havacılık test faaliyetlerinin üniversite bünyesinde yürütüleceğini belirterek bu anlaşmanın akademi-sanayi iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

YENİ ORTAKLIKLAR SÜRÜYOR

Fuar kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Volo Kompozit arasında da iş birliği protokolü imzalandı.