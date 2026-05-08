İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi buluşması olan SAHA 2026, tarihi başarılara ev sahipliği yapıyor. Fuarda, Türk savunma sanayii devleri küresel pazarda gövde gösterisi yaparken ihracat rekorlarını altüst etti.

3 GÜNDE 8 MİLYAR DOLAR

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarın gidişatına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye adına tarihi bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Bayraktar, fuarın ilk üç gününde yerli firmaların toplamda yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığını belirtti.

Haluk Bayraktar, "Ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Bu gurur tablosunu inşa eden tüm SAHA İstanbul üyelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.

KÜRESEL REKABET VE YENİ ANLAŞMALAR

SAHA 2026, Türk şirketlerinin sadece teknolojik yetkinliklerini sergilediği bir alan değil, aynı zamanda stratejik iş birliklerinin ve somut satış sözleşmelerinin merkezi haline geldi. Savunma ve havacılık ekosistemindeki yüzlerce firmanın katılımıyla gerçekleşen organizasyon, yerli ürünlerin uluslararası pazardaki payını artırmada kritik bir rol oynadı.

FUARIN KAPANIŞ TAKVİMİ

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden savunma sanayi zirvesi, yarın düzenlenecek olan son etkinlik ve oturumların ardından kapılarını kapatacak. 2026 yılındaki bu rekor, Türk savunma sanayiinin ihracat odaklı vizyonunda yeni bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.