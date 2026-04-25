Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, 5–9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kapalı ve açık toplam 400.000 metrekarelik alanda düzenlenecek SAHA 2026; bunun 20.000 metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atacak. Fuara 120’nin üzerinde ülkeden katılım, 263’si uluslararası olmak üzere 1.700’ün üzerinde firma, 200.000’den fazla ziyaretçi ve 30.000’in üzerinde sektör profesyoneli bekleniyor.

Fuar kapsamında planlanan 30.000’in üzerinde B2B görüşme, organizasyonu yalnızca bir vitrin alanı olmaktan çıkararak doğrudan iş geliştirme, tedarik zinciri eşleşmesi ve stratejik ortaklık üretme platformuna dönüştürüyor.

SAHA 2026’da ayrıca 203 yeni ürün lansmanı ve 4 milyar doları ihracat odaklı toplam 164 imza töreni gerçekleşecek. Bu rakam, bir önceki fuarda gerçekleşen ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık gelerek organizasyonun artan ekonomik etkisini ortaya koyuyor. Bu yıl fuar, küresel ölçekte büyük oyuncuların güçlü temsiliyetiyle dikkat çekiyor.

Fuara özellikle Avrupa, Amerika ve Kanada’dan yoğun katılım öne çıkarken; dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmî heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026’da bir araya gelecek. Fuarı ayrıca, dünyanın dört bir yanından 700’ün üzerinde yerli ve yabancı basın mensubu takip edecek; bu sayede organizasyonun küresel görünürlüğü ve medya etkisi önemli ölçüde artacak.

Oyun değiştiren teknolojiler

SAHA 2026, konvansiyonel sistemlerin ötesine geçen yeni nesil ve oyun değiştiren teknolojilere ev sahipliği yapacak. Otonom sistemler, yapay zekâ destekli çözümler, ileri savunma platformları ve çift kullanımlı teknolojiler fuarda geniş bir perspektifte sergilenecek. Bu kapsamda, dünyanın dikkatini çekecek çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026’da buluşacak.

Ayrıca, İnsansız Kara Araçları (İKA) ve Gezegen Gezgini (Rover) alanlarında Türkiye’de geliştirilen son teknoloji otonom araçlar, hazırlanan özel parkurlarda yeteneklerini sergileyecek. Bu demonstrasyonlar, araçların gerçek saha koşullarına yakın senaryolarda operasyonel kabiliyetlerini gözlemleme imkânı sunacak. Fuar kapsamında ayrıca deniz kuvvetlerine ait platformlar da ziyaretçilere açılacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak öne çıkan TCG ANADOLU başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler, Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanı’nda konuşlanacak. Söz konusu gemiler hem resmî heyetlerin ziyaretine hem de 8–9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek halk günlerinde ziyaretçilere açık olacak. Bununla birlikte, yerli ve millî insansız deniz araçları (İDA) da Ataköy Marina’da sergilenecek. Bu platformlar, Türkiye’nin denizlerde otonom ve akıllı sistemler alanındaki kabiliyetlerini ortaya koyarak, yeni nesil deniz harekât konseptlerine ışık tutacak.

Üst düzey uluslararası katılım

SAHA 2026, güçlü diplomatik ve kurumsal katılımıyla da dikkat çekiyor. Fuarda 140’ın üzerinde resmi heyet, 800’ü aşkın resmi heyet üyesi, 200’ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi yer alacak. Ayrıca 25’in üzerinde yabancı bakanın ve üst düzeyli çok sayıda askeri yetkilinin katılımı, organizasyonun uluslararası görünürlüğünü ve stratejik etkisini daha da artıracak.

Yatırım ekosistemi fuarın merkezinde

SAHA 2026’nın bu yıl öne çıkan en önemli temalarından biri yatırım ekosistemi olacak. Fuar kapsamında uluslararası yatırım fonları, finans kuruluşları ve stratejik yatırımcıların yanı sıra, NATO İnovasyon Fonu (NIF) ve NATO DIANA Programı bünyesindeki firmalar da yer alacak. Bu yapı sayesinde katılımcı firmalar, ürün ve kabiliyetlerini sergilemenin ötesine geçerek bu uluslararası platformlarla doğrudan temas kurabilecek ve kapsamlı iş birliği görüşmeleri gerçekleştirebilecek.

Uzay ekosistemi güçleniyor

Fuarın ikinci önemli tematik odağını ise uzay ekosistemi oluşturuyor. SAHA 2026 kapsamında kurulacak Uzay Pavilyonu ve özel tasarlanan Space Dome alanı ile uzay teknolojileri daha görünür hale getirilecek. Space Talks oturumları aracılığıyla sektörün geleceği, iş birliği fırsatları ve Türkiye’nin uzay vizyonu detaylı şekilde ele alınacak. Fuarda ayrıca, 5–9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul’un sahipliğinde gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında panel, toplantı ve sunumlar düzenlenerek bu önemli organizasyona ilişkin uluslararası farkındalık ve iş birliği imkanları da ele alınacak. Teknoloji, Yatırım ve İş Birliğinin Kesişim Noktası Konvansiyonel savunma sistemlerinden otonom platformlara, kara, deniz ve insansız sistemlerden uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan SAHA 2026; ölçeği, uluslararası erişimi ve çok katmanlı yapısıyla yalnızca bir fuar değil aynı zamanda savunma ve havacılık sanayiinde küresel bir buluşma noktası ve yeni iş birlikleri için stratejik bir platform olarak konumlanıyor.