Sağlıkta yeni dönemin detayları ortaya çıktı Kimler, nasıl ücretsiz yararlanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan evde sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olarak yürütülüyor. Bu süreçteki rapor düzenleme ve ilaç reçete etme gibi işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında karşılanıyor. Palyatif bakım hizmetleri devlet ve şehir hastanelerinde SGK tarafından karşılanırken, özel hastanelerde ise kurumun SGK ile olan anlaşma durumuna göre değişiklik gösteriyor.