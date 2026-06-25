Sağlık Bakanlığı, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerini günün ihtiyaçlarına uygun hâle getiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yaşlanan nüfusla birlikte artan talebi karşılamayı hedefleyen yeni düzenleme, özellikle yatağa bağımlı hastalar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için önemli kolaylıklar getiriyor.
Sağlıkta yeni dönemin detayları ortaya çıktı Kimler, nasıl ücretsiz yararlanacak
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri güncellendi; e-Nabız üzerinden başvuru dönemi başladı. Gazeteci Noyan Doğan, detayları Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıdı.Kaynak: Haber Merkezi
Son 10 yılda Sağlık Bakanlığı’nın 2.7 milyon hastaya evde hizmet verdiğini söyleyen Doğan şu ifadeleri kullandı:
“Hastaneye gidemeyecek durumda olan, yatağa bağımlı hastaların; muayene, tahlil, tedavi gibi ihtiyaçlarının ev ortamında karşılandığı evde bakım hizmetinden 80 yaş üstü kişiler ücretsiz yararlanıyor. Palyatif bakım ise; kanser, ALS, Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkları ve ilerlemiş organ yetmezliği olan kişilerin yaşamını konforlu ve acısız hale getirmeye yönelik bakım hizmeti.”
Yeni dönemle birlikte, kamu hastaneleri bünyesinde başvuruları değerlendirecek ve süreci takip edecek bir koordinasyon merkezi ile evde bakım iletişim merkezi faaliyete geçecek. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak iletişim merkezini arayarak ya da e-Nabız sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular hastanın kendisi veya yasal temsilcisi tarafından gerçekleştirilebilecek.
İlk başvurular aile hekimliğine iletilecek. Aile hekiminin onayının ardından evde sağlık hizmeti birimleri, 3 gün içinde hastayı evinde ziyaret ederek süreci başlatacak.
Hastanın tedavisini yürüten hekim, taburcu işlemleri sırasında bakımın süresiz mi yoksa süreli mi olacağına karar verecek. Süreli bakıma ihtiyaç duyan hastalar bu hizmetten 30 gün boyunca yararlanabilecek; bu süre ihtiyaç hâlinde 30 gün daha uzatılabilecek.
İlk kez kapsamlı bir şekilde düzenlenen palyatif bakım hizmetleri için sağlık tesislerinde yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Tüm sağlık tesislerinde palyatif bakım ve evde sağlık hizmeti koordinasyon birimleri oluşturulacak.
100 ile 250 yatak kapasitesine sahip hastaneler, toplam yatak kapasitelerinin yüzde 20'sini palyatif bakım servisine ayırmak zorunda olacak. Özel hastanelerde palyatif bakım servisleri en az 5 yatak kapasitesiyle kurulacak. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören ve iyileşme ihtimali bulunmayan hastalar, aynı hastanenin palyatif bakım servisine nakledilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan evde sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olarak yürütülüyor. Bu süreçteki rapor düzenleme ve ilaç reçete etme gibi işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında karşılanıyor. Palyatif bakım hizmetleri devlet ve şehir hastanelerinde SGK tarafından karşılanırken, özel hastanelerde ise kurumun SGK ile olan anlaşma durumuna göre değişiklik gösteriyor.