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Kaynak: AA / DHA / İHA

Denizli'de sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hizmete alındı. Denizli Devlet Hastanesi'nin etaplar halinde taşındığı Denizli Acil Durum Hastanesi, son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılırken, kentte ilk kez kullanılan yapay zeka destekli 3 Tesla MR sistemi de hizmet vermeye başladı.

TÜRKİYE'DE SAYILI, DENİZLİ'DE İLK VE TEK

Yeni nesil MAGNETOM Lumina 3 Tesla Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Sistemi, Türkiye'de sınırlı sayıda sağlık merkezinde bulunurken, Denizli'de ise ilk kez kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka destekli teknoloji sayesinde cihazın çok daha kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturduğu, özellikle beyin, karaciğer ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısında önemli avantajlar sunduğu belirtildi.

DAHA HIZLI VE DAHA NET GÖRÜNTÜLEME

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yeni cihazın standart 1.5 Tesla MR sistemlerine göre iki kat daha güçlü görüntüleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Öztürk, yapay zeka destekli yazılımlar sayesinde lezyon ve patolojilerin daha kısa sürede ve daha net görüntülenebildiğini, böylece tanı süreçlerinin hızlandığını ifade etti.

HASTA KONFORUNU DA ARTIRIYOR

Yeni MR cihazı, geniş hasta tüneli, sessiz çalışma sistemi ve kısa çekim süreleriyle hasta konforunu da ön plana çıkarıyor.

Ayrıca hareketten veya metal kaynaklı oluşabilecek görüntü bozulmalarını en aza indirerek tekrar çekim ihtiyacını azaltması bekleniyor.

BÖLGEYE DE HİZMET VERECEK

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi'nin uzun yıllardır sadece kentteki vatandaşlara değil çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirterek, yeni 3 Tesla MR cihazının bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Yetkililer, Türkiye'de sayısı az olan bu teknoloji sayesinde hastalıkların daha erken teşhis edilmesi, tanı süreçlerinin hızlanması ve vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti almasının hedeflendiğini ifade etti.