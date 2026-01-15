

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’nün öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik önemli bir eğitim programı hayata geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık tesislerinde görev yapan personele yönelik düzenlenen İşaret Dili Eğitimi Kursu, başarıyla tamamlanarak katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Sağlık hizmetlerinden yararlanan işitme engelli bireylerle daha etkin, doğru ve sağlıklı iletişim kurulmasını amaçlayan eğitim programı kapsamında, katılımcılara temel işaret dili bilgisi, hasta–sağlık personeli iletişimi ve uygulamaya dönük pratikler aktarıldı. Eğitim sayesinde sağlık çalışanlarının, işitme engelli vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı ve doğru şekilde anlayabilmesi hedeflendi.

Kursu başarıyla tamamlayan personele sertifikaları; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şeyma Babacan, Aksaray Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Eke ve Müdür Yardımcısı Sadık Serin tarafından düzenlenen törenle verildi. Törende yapılan konuşmalarda, sağlık hizmetlerinde iletişimin hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, bu tür eğitimlerin toplumsal farkındalık ve hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğu ifade edildi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak eğitim ve projelerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirterek, kursa katılım sağlayan tüm personele teşekkür etti. Program, sağlıkta eşitlik ve kapsayıcılık adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.