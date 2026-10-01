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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, Sarıyahşi ilçesindeki sağlık tesislerinde incelemelerde bulunarak hizmet süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Birimlerin işleyişini yerinde değerlendiren Güleç, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

SAĞLIKTA YERİNDE DENETİM

Müdür Güleç, Sarıyahşi’de Sağlık Tesislerini Yerinde İnceledi

Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, Sarıyahşi ilçesinde sağlık hizmeti sunan tesisleri ziyaret ederek birimlerin çalışma süreçlerini yerinde değerlendirdi. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Güleç, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek görevlerinde başarı diledi.

SAĞLIK HİZMETLERİ YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, il genelindeki sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde değerlendirmeye yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Sarıyahşi ilçesine ziyaret gerçekleştiren Güleç, ilçedeki sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerdeki mevcut iş ve işleyiş hakkında ilgili yöneticiler ve birim sorumlularından bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretle birlikte sağlık tesislerinin çalışma süreçlerinin sahada değerlendirilmesi, hizmet sunumuna ilişkin mevcut durumun görülmesi ve personelin çalışma koşullarına ilişkin bilgi alınması amaçlandı.

BİRİMLERİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

İncelemeler sırasında sağlık tesislerindeki birimleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, ilgili birimlerin sorumlularıyla görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Birimlerdeki günlük işleyiş, sağlık hizmetlerinin sunum süreçleri ve personelin görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güleç, sağlık hizmetlerinin düzenli ve etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin, sağlık hizmetlerinin yalnızca merkezden değil, ilçelerdeki uygulamalar üzerinden de değerlendirilmesine yönelik saha çalışmasının bir parçası olduğu belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

İl Sağlık Müdürü Güleç, tesislerdeki incelemelerinin ardından sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Personelle sohbet eden Güleç, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında sağlık çalışanlarının üstlendiği sorumluluğa dikkat çekerek, çalışanların görüş ve değerlendirmelerini dinledi.

Sağlık hizmetlerinin doğrudan vatandaşla temas eden en önemli kamu hizmetlerinden biri olduğuna işaret edilirken, sahada görev yapan personelin özverili çalışmalarının hizmet kalitesindeki rolü de öne çıktı.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç, personelin görevlerini özveriyle yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güleç, çalışanlara görevlerinde başarılar dilerken, sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için sahada görev yapan tüm personelin çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.

İLÇELERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sarıyahşi’de gerçekleştirilen ziyaret, sağlık hizmetlerinin ilçe bazında değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle sağlık tesislerinin işleyişinin yerinde görülmesi, çalışanlarla doğrudan iletişim kurulması ve hizmet süreçlerinin sahadaki uygulamalar üzerinden değerlendirilmesi hedefleniyor.

Sarıyahşi ziyaretinde de sağlık tesislerindeki çalışmalar hakkında ilgili personelden doğrudan bilgi alan Güleç, ardından çalışanlarla bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin saha temaslarını sürdürdü.

SAHADAN YÖNETİM ANLAYIŞI

Sağlık hizmetlerinde vatandaşın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek açısından saha ziyaretleri önemli bir iletişim kanalı oluşturuyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç’in Sarıyahşi ziyaretinde de sağlık tesislerinin mevcut işleyişinin yerinde görülmesi, birim sorumlularından bilgi alınması ve sağlık çalışanlarıyla doğrudan görüşülmesi öne çıktı.

Ziyaret, sağlık hizmetlerinin il merkeziyle birlikte ilçelerde de yakından takip edilmesi ve sahadaki personelle iletişimin güçlendirilmesi açısından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında değerlendirildi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ziyaretin ardından sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dilenirken, ilçedeki sağlık hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.