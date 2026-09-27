Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) artan kira bedelleri sağlık çalışanlarını zorluyor. Diken’den Mesude Demir’in haberine göre, bazı merkezlerde kira artışlarının yüzde 300-350 seviyelerine ulaştığı belirtilirken, İstanbul’da aylık 100-150 bin liraya varan kira talepleri gündeme geldi.

Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin 300 aile sağlığı merkezinin bulunduğu belirtilirken, merkezlerin bir bölümünde bina güvenliği ve fiziki koşullara ilişkin sorunların sürdüğü ifade edildi.

38 BİN LİRALIK KİRA İÇİN 150 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Kira sorunuyla karşılaşan merkezlerden biri, 16 yıldır yaklaşık 10 bin kayıtlı hastaya hizmet veren Kartal 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi oldu.

Habere göre penceresi dahi bulunmayan merkez için mart ayından bu yana aylık 38 bin lira kira ödeniyor. Eski mülk sahibinin kira bedelini yükseltme talebinin mahkemeye taşınmasının ardından bina el değiştirdi. Yeni mülk sahibinin ise yaklaşık 150 bin lira kira talep ettiği ve ardından aile hekimlerine tahliye ihtarnamesi gönderdiği aktarıldı.

“KAMU HİZMETİ VEREN ASM’LER TİCARETHANE OLARAK GÖRÜLMEMELİ”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi, yaşanan sorunun yalnızca Kartal’daki merkezle sınırlı olmadığını belirterek İstanbul’un farklı ilçelerinde ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde benzer sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorunun çözümünü büyük ölçüde sağlık çalışanlarına bıraktığını savunarak, “Kamu hizmeti veren ASM’ler, ticarethane olarak görülmemeli” dedi.

ASM KURMANIN MALİYETİ 1,5 MİLYON TL’Yİ BULUYOR

“Sanal ASM” olarak adlandırılan merkezlerde bina veya iş yerinin aile hekimleri tarafından kiralandığı, tıbbi cihazlardan tefrişata kadar kuruluş giderlerinin de hekimler tarafından karşılandığı belirtildi. Bakanlık ise kira, elektrik, su, doğalgaz, temizlik ve personel gibi kalemler için cari gider ödemesi yapıyor.

Mehlepçi’nin verdiği bilgiye göre yeni bir ASM kurmanın maliyeti ortalama 1,5 milyon lirayı bulurken, bazı merkezlere 70 bin liraya ulaşan elektrik faturaları geliyor.

“MUTFAKLARA KURULAN BİRİMLER VAR”

Fiziki koşullara ilişkin sorunlara da dikkat çeken Mehlepçi, bazı merkezlerde penceresiz kan alma odaları, lavabosu bulunmayan çalışma alanları ve birden fazla sağlık çalışanının aynı odayı kullanmak zorunda kaldığı birimler bulunduğunu aktardı.

Yıkılan veya tahliye edilen bazı ASM’lerdeki sağlık çalışanlarının başka merkezlerin mutfak, dinlenme odası ve ortak kullanım alanlarına yerleştirilmeye çalışıldığını belirten Mehlepçi, bunun mevcut merkezlerdeki fiziki şartları daha da ağırlaştırdığını söyledi.

Sendika, ASM’lerin ne kadarının kiralık olduğunun, illere göre kira artışlarının ve kira giderlerinin ne kadarının kamu tarafından karşılandığının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.