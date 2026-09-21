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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca 2026 yılı personel dağılım cetveli (PDC), kamu sektöründeki norm kadro ve istihdam sınırlarını değiştirdi. Cetvele göre diş hekimi kadrolarında 1028, uzman diş hekimi kadrolarında ise 230 kişilik bir kapasite artışı tahmin ediliyordu.

Faka kağıt üzerindeki rakamlar sahada derinleşen fiziki altyapı eksiklikleri, daralan bütçe imkânları ve nitelikli hizmet sunumunu olanaksız kılan çalışma koşulları karşısında derman olamıyor.

'KAĞIT ÜZERİNDE KALMAYA MAHKUM'

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan diş hekimi Derya Yıldız, bütçedeki artışın kağıt üzerinde kaldığının altını çizerek, "Bütçeden dişe dokunur bir pay ayrılmadan yapılan kadro kapasitesi artışları, ne yazık ki kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm” dedi.

CİDDİ MAĞDURİYETLER YARATTI

Hizmet sunumundaki aksaklıkların yalnızca kadro sayılarıyla sınırlı olmadığının altını çizen Yıldız, üre kısıtlamasının hem hekimler hem de hastalar açısından ciddi mağduriyetler yarattığını açıkladı. Yıldız, “Yetersiz bütçe ve eksik altyapının üzerine, devlet hastanelerimizde görev yapan meslektaşlarımıza hasta muayene ve tedavisi için sadece 15 dakika süre dayatılmakta” ifadelerini kullandı. Nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti, hem hastalarımızın hem de biz diş hekimlerinin en temel hakkı olduğunu belirterek Yıldız sözlerini tamamladı.