Sağlıkta GETAT dönemi: Resmen yürürlüğe girdi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yeni yönetmelikle ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi ve uygulama merkezi açma koşulları kolaylaştırıldı. Böylece, sunulan hizmetin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması amaçlandı.

Yönetmelikle, GETAT uygulama ünitesi ya da merkezi bulunan sağlık kuruluşlarında, yalnızca belirli odalarda değil tedavi hizmeti sunulan tüm odalarda ve yataklı servislerde GETAT hizmetleri sunulabilecek.