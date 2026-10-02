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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Akıllı Bileklik uygulaması Uşak ta hayata geçti. Acil sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü güçlendiren sistem sayesinde hasta güvenliği, bilgi akışı ve ekipler arası koordinasyon en üst seviyeye taşınıyor.

SİSTEM NE SAĞLIYOR?

Güvenli Kimlik Takibi: Özellikle kimliği belirlenemeyen hasta ve yaralıların takibini kolaylaştırıyor; doğru bilginin doğru zamanda hekimlere ulaşmasını sağlıyor.

Anlık Dijital Kayıt: Olay yerinden itibaren kimlik doğrulama, yapılan tüm tıbbi müdahaleler ve nakil süreci dijital ortama aktarılıyor.

Kesintisiz Veri Akışı: Ambulans içinde yapılan müdahaleler eksiksiz kaydedilerek hastaneye devir aşamasında hekimlere anlık iletiliyor. Hızlı ve Etkin Tedavi: Hastaların acil servise kabulü, doğru birime yönlendirilmesi ve tedavinin gecikmeden başlaması sağlanıyor.

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. TARIK ACAR YERİNDE İNCELEDİ

Sistemin devreye alındığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu ekiplerle sürecin işleyişini değerlendirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. TARIK ACAR

"Hastalarımızın olay yerinden hastaneye ulaşana kadar aldığı tüm hizmetlerin eksiksiz takibini sağlayan ve veri güvenliğini artıran bu yenilikçi uygulamanın ilimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.