Sağlıklı ve uzun yaşamın 5 temel sırrı: Bu alışkanlıklarla ömrünüze ömür katın

KAS SAĞLIĞI BİYOLOJİK YAŞI BELİRLİYOR

Son yıllarda uzun yaşam araştırmalarında kas sağlığının önemi giderek artıyor. Haftada en az iki gün yapılan direnç egzersizlerinin; düşme riskini azalttığı, insülin direncini iyileştirdiği ve bilişsel fonksiyonları desteklediği ifade ediliyor. Spor salonu zorunlu değil; evde yapılan vücut ağırlığı egzersizleri, tempolu yürüyüş ve merdiven çıkmak da kas kaybını önlemede etkili oluyor.