Yeni yıl kararları arasında “kendine daha iyi bakmak” birçok kişinin ortak hedefi olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaş almak, yalnızca dönemsel diyetler ya da yoğun egzersiz programlarıyla sınırlı değil.
Sağlıklı ve uzun yaşamın 5 temel sırrı: Bu alışkanlıklarla ömrünüze ömür katın
Sağlıklı yaşlanmanın tek bir alışkanlıkla değil; beslenmeden uykuya, stresten sosyal yaşama uzanan bütüncül bir yaklaşımla mümkün.
Sağlıklı yaşlanmanın genetikten çok, günlük hayatta sürdürülebilir biçimde uygulanan alışkanlıklarla şekillendiği belirtiliyor.
Sağlıklı yaşlanmanın pahalı takviyeler, mucize diyetler veya katı rutinlerle ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
Asıl hedefin yaşam süresini değil, yaşamın sağlıklı geçirilen bölümünü uzatmak olduğu vurgulanıyor. Amaç; ileri yaşlarda da aktif, bağımsız ve zihinsel olarak güçlü kalabilmek.
Uzman değerlendirmelerine göre kalp-damar hastalıkları, diyabet, obezite, bazı kanser türleri ve bunama riskinin önemli bir bölümü; beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, uyku kalitesi ve stres yönetimiyle doğrudan bağlantılı.
BESLENMEDE SADELEŞME
Araştırmalar, sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, zeytinyağı, kuruyemiş ve balık ağırlıklı beslenmenin hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini artırdığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, tabağın yarısının sebzelerden oluşmasını, paketli ve işlenmiş gıdaların azaltılmasını ve protein kaynaklarının çeşitlendirilmesini öneriyor. “Ne yememeliyim?” sorusu yerine “Tabağıma ne ekleyebilirim?” yaklaşımı öne çıkıyor.
KAS SAĞLIĞI BİYOLOJİK YAŞI BELİRLİYOR
Son yıllarda uzun yaşam araştırmalarında kas sağlığının önemi giderek artıyor. Haftada en az iki gün yapılan direnç egzersizlerinin; düşme riskini azalttığı, insülin direncini iyileştirdiği ve bilişsel fonksiyonları desteklediği ifade ediliyor. Spor salonu zorunlu değil; evde yapılan vücut ağırlığı egzersizleri, tempolu yürüyüş ve merdiven çıkmak da kas kaybını önlemede etkili oluyor.
UYKU HAYATİ ROL OYNUYOR
Kaliteli uykunun hücresel onarım için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Yetersiz uykunun; bağışıklık sisteminin zayıflaması, kilo artışı ve kalp hastalığı riskinin yükselmesiyle ilişkilendirildiğine dikkat çekiliyor. Düzenli uyku saatleri, yatmadan önce ekran kullanımının sınırlandırılması ve uygun uyku ortamı, sağlıklı yaşlanmanın temel unsurları arasında yer alıyor.
STRES YAŞLANMAYI HIZLANDIRIYOR
Kronik stresin vücutta uzun vadeli hasara yol açtığına dikkat çekiliyor. Sürekli yüksek seyreden stres hormonlarının bağışıklık sistemi ve hormon dengesi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ifade ediliyor. Kısa yürüyüşler, nefes egzersizleri ve gün içinde kişiye özel molalar, stresin yönetilmesine yardımcı oluyor.
YALNIZLIK ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ
Araştırmalar, sosyal bağların güçlü olmasının daha uzun ve sağlıklı bir yaşamla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisinin sigara kadar zararlı olabileceğine dikkat çekiliyor. Anlamlı sosyal ilişkiler kurmak ve kişinin kendine ait bir yaşam amacına sahip olması, sağlıklı yaşlanmanın önemli unsurları arasında gösteriliyor.
Uzmanlara göre sağlıklı yaşlanma, ani ve büyük değişimlerden çok; her gün yapılan küçük ve bilinçli tercihlerle mümkün oluyor. Günlük beslenmeye sebze eklemek, hareket süresini artırmak ve uyku düzenini iyileştirmek, uzun vadede yaşam kalitesini belirleyen temel adımlar arasında yer alıyor.