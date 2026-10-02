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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi ve erken yaşta doğru sağlık alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı düzenlendi. Şehit Tunahan Erbaşı İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Ağaçören Kaymakamı Metin Korkmaz, İlçe Emniyet Amiri Harun Kolyiiğit, Başhekim Dr. Ahmet Gökhan Meşe ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Deniz Arslan katıldı.

Program kapsamında Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından ilkokul öğrencilerine günlük yaşamda sağlığın korunmasına yönelik çeşitli eğitimler verildi. Öğrencilere teknoloji kullanımının bilinçli şekilde sürdürülmesinden kişisel hijyene, dengeli beslenmeden fiziksel aktiviteye ve ağız-diş sağlığına kadar birçok başlıkta bilgiler aktarıldı.

ÇOCUKLARA SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMEL KURALLARI ANLATILDI

Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde erken yaşta edinilen alışkanlıkların önemine dikkat çekilen programda, öğrencilere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri temel sağlık kuralları anlatıldı.

Eğitimlerde özellikle hijyen alışkanlıkları, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve ağız-diş bakımının çocuk sağlığı açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

Öğrencilere ayrıca teknoloji kullanımının kontrolsüz hale gelmesinin oluşturabileceği risklere ilişkin farkındalık kazandırılması amacıyla teknoloji bağımlılığı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yalnızca okul ortamında değil, aile ve sosyal çevrede de desteklenmesinin önemine işaret edilirken, öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük hayatlarına taşımaları hedeflendi.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE UMKE TANITILDI

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri de 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tanıtımı oldu.

Öğrencilere acil durumlarda sağlık ekiplerinden nasıl yardım isteneceği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hangi durumlarda aranması gerektiği ve ilk yardımın önemi hakkında bilgiler verildi.

Sağlık ekiplerinin acil durumlarda üstlendiği görevler hakkında da öğrencilere bilgi aktarılırken, doğru zamanda ve doğru şekilde yardım çağırmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Bu bölümle birlikte çocukların yalnızca kendi sağlıkları konusunda değil, karşılaşabilecekleri acil durumlarda doğru davranış sergilemeleri konusunda da bilinç kazanmaları amaçlandı.

EĞİTİM MATERYALLERİ DAĞITILDI

Program boyunca öğrencilere sağlık konularını daha kolay öğrenmelerine yardımcı olacak çeşitli eğitim materyalleri de dağıtıldı.

Çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun şekilde gerçekleştirilen bilgilendirmelerle sağlık konularının günlük yaşamla ilişkilendirilmesi sağlandı.

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların sorularına da yanıt verilerek sağlıklı yaşam konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

ÖĞRENCİLER “SAĞLIK ELÇİSİ” OLDU

Programın sonunda öğrencilere “Sağlık Elçisi Belgeleri” takdim edildi.

Belgelerini alan öğrenciler, sağlıklı yaşam konusunda öğrendikleri bilgileri hem kendi hayatlarında uygulamaları hem de çevrelerindeki insanlarla paylaşmaları konusunda teşvik edildi.

“Sağlık Elçisi” yaklaşımıyla çocukların sağlık konusunda yalnızca bilgi alan bireyler olmalarının değil, edindikleri bilgileri aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak toplumdaki farkındalığın artırılmasına katkı sunmalarının hedeflendiği belirtildi.

AMAÇ SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK

“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programıyla çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve yaşam boyu sürdürülebilecek doğru alışkanlıkların kazandırılması amaçlanıyor.

Uzmanlar tarafından çocukluk döneminde kazanılan beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve ağız-diş sağlığı alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda bireylerin yaşam biçimleri üzerinde önemli etkiler oluşturduğuna dikkat çekilirken, okullarda gerçekleştirilen sağlık eğitimlerinin bu açıdan önemli bir farkındalık alanı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Ağaçören’de gerçekleştirilen programla da öğrencilerin sağlık konusunda temel bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, çocukların karşılaşabilecekleri sağlık ve acil durumlarda doğru davranış geliştirmeleri ve sağlıklı yaşam kültürünün okul ortamından başlayarak topluma yayılması hedeflendi.

“SAĞLIKLI ÇOCUK, GÜÇLÜ GELECEK”

Program sonunda öğrencilerin sağlık elçisi belgelerini almalarıyla birlikte etkinlik tamamlandı. Öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesinin, yalnızca bireysel sağlık açısından değil, toplumun geleceği açısından da önem taşıdığı vurgulandı.

Ağaçören’de gerçekleştirilen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı; çocukların sağlıklı beslenme, hijyen, fiziksel aktivite, ağız-diş sağlığı ve teknoloji kullanımına ilişkin farkındalıklarını artırırken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE gibi acil sağlık yapılanmaları hakkında da bilgi sahibi olmalarına katkı sağladı.

Yetkililer, sağlıklı nesillerin yetişmesi, bilinçli bireylerin topluma kazandırılması ve sağlık farkındalığının küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi amacıyla çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.