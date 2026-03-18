Tek bir besine mucizevi anlamlar yüklenmesinin de yanlış olduğuna değinen İşlek, “Herhangi bir besin tek başına kilo verdirmez ya da hastalıklardan korumaz” diyerek bu algının bilimsel karşılığı olmadığını da ifade ediyor.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ YETERSİZ

Günümüzde en yaygın hatalar arasında öğün atlamak, fast-food tüketiminin artması ve sebze-meyve tüketiminin yetersizliği öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunan İşlek, bireylerin günlük en az 400 gram, yani yaklaşık 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca İşlek birçok kişinin bu seviyenin altında kaldığını da söylüyor.

DENGELİ BESLENMENİN TEMELİ: ÇEŞİTLİLİK

Dengeli bir beslenme programı; karbonhidrat, protein ve yağ başta olmak üzere tüm besin öğelerinin yeterli ve dengeli alınmasını kapsıyor. İşlek, yetişkin bireylerde günlük enerjinin %45-60’ının karbonhidratlardan, %20-35’inin yağlardan ve %10-20’sinin proteinlerden sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca porsiyon kontrolü, düzenli öğün saatleri ve yeterli su tüketiminin de sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirtiyor.

YOĞUN TEMPODA SAĞLIKLI BESLENMEK MÜMKÜN MÜ?

Yoğun çalışmanın sağlıklı beslenmeye engel olmadığına da değinen Diyetisyen Nisa Nur İşlek, doğru planlama ile bu durumun yönetilebileceğini söylüyor. İşlek, gün içinde uzun süre aç kalmamak için öğünlerin önceden planlanması ve sağlıklı atıştırmalıkların tercih edilmesi gerektiğini öneriyor. Örnek olarak ise; kuruyemiş, meyve, yoğurt ve kefir gibi pratik seçenekler bu noktada öne planda çıktığını ifade ediyor.

ARA ÖĞÜN ŞART MI?

Ara öğünlerin herkes için zorunlu olmadığını belirten İşlek, bu durumun bireyin yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına göre değiştiğini söylüyor.

İşlek, bazı kişiler için yalnızca üç ana öğün yeterli olurken, bazı kişilerde ara öğünler gün içindeki açlık kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilir diyor.

Uzun süre aç kalındığında ise kan şekerinin düştüğünü bir sonraki öğünde ise gereğinden fazla yemek tüketme eğilimi ortaya çıktığını söylüyor. İşlek bu durumlarda küçük ve dengeli ara öğünlerin hem açlık kontrolünü sağladığını hem de enerji seviyesinin gün boyunca daha dengeli olmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Türkiye Beslenme Rehberi doğrultusunda, günlük 3 ana öğüne ek olarak ihtiyaç halinde 1–2 ara öğün yapılabileceği ifade edildi.

Örneğin; bir porsiyon meyve ile birkaç adet çiğ kuruyemiş, yoğurt, kefir veya tam tahıllı bir atıştırmalık dengeli bir ara öğün seçeneği olabilir.

GECE YEMEKLERİ KİLO KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRABİLİR

Gece geç saatlerde tüketilen ağır ve yüksek kalorili yiyeceklerin sindirim sistemine yük oluşturduğunu belirten İşlek, bu durumun uzun vadede kilo kontrolünü zorlaştırabileceğini söylüyor. Akşam öğünlerinin daha hafif ve erken saatlerde tüketilmesi gerektiğini öneriyor.

POPÜLER DİYETLERE DİKKAT

Kısa sürede sonuç vaat eden popüler diyetlerin uzun vadede sürdürülebilir olmadığına da dikkat çeken İşlek, bu tür diyetlerin kas kaybı, metabolizma yavaşlaması ve vitamin eksikliklerine yol açabileceğini ifade ediyor. Sağlıklı kilo kaybının haftada ortalama 0.5–1 kilogram olması gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı beslenmede önemli olan tek tip veya aşırı kısıtlayıcı diyetler değil, dengeli ve çeşitli besin gruplarını içeren sürdürülebilir bir beslenme olmalıdır.

Ayrıca İşlek sosyal medyanın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan bu popüler diyetlerin herkese uygun olmadığını araştırılmadan uygulandığı için uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını da söylüyor.

Unutmayalım ki sürdürülebilir olmayan diyetler ile verilen hızlı kilolar çok hızlı bir şekilde tekrar alınır.

BAĞIŞIKLIK İÇİN TEK BİR “MUCİZE” YOK

Bağışıklık sistemini güçlendiren tek bir besin olmadığını da belirten İşlek, sebze-meyve, tam tahıllar, baklagiller ve fermente ürünlerin birlikte tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin daha hassas olduğunu belirten Diyetisyen İşlek, mevsim geçişlerinde düzenli beslenme ve yeterli su tüketiminin daha da önemli hale geldiğini söylüyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARK YARATIYOR

Sağlıklı beslenmeye başlamak isteyenler için en önemli adımın sürdürülebilir değişiklikler yapmak olduğunu belirten İşlek, ani ve katı diyetler yerine küçük ama kalıcı alışkanlıkların tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sebze ve meyve tüketimini artırmak, tam tahılları tercih etmek, su tüketimini artırmak ve işlenmiş gıdaları sınırlamak bu sürecin temel adımları arasında yer alıyor.

1. Günlük beslenmede sebze ve meyve tüketimini artırın.

2. Tam tahılları beyaz ekmek ve rafine tahıllara tercih edin.

3. Gün içinde yeterli su içmeye özen gösterin.

4. İşlenmiş ve yüksek şeker içeren besinleri sınırlayın.

Sağlıklı beslenme sanıldığı kadar zor değil; günlük hayatta yapılacak küçük ama düzenli değişiklikler uzun vadede büyük fark yaratıyor.

BAYRAMDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Diyetisyen Nisa Nur İşlek, Ramazan Bayramı’nda beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini de belirterek, ani değişimlerin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyardı. İşlek, bayram süresince hem sağlıklı hem de dengeli beslenmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Ramazan ayı boyunca değişen beslenme alışkanlıklarının bayramla birlikte bir anda eski düzene dönmesinin sindirim sistemini zorlayabileceğini dile getiren İşlek, güne hafif bir kahvaltıyla başlanmasını öneriyor. Uzun süren açlık sonrası mideyi yormamak adına ağır yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

İKRAM EDİLEN TATLILARA DİKKAT! FAZLA KAÇIRMAYIN

Bayram döneminde en sık yapılan hatalardan birinin kontrolsüz ve sık yemek tüketimi olduğunu belirten İşlek, özellikle ziyaretlerde sunulan tatlı ve hamur işlerinin fark edilmeden fazla tüketildiğini söylüyor. Bu durumun günlük kalori alımını artırdığını ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

SUYU HAYATINIZDAN EKSİK ETMEYİN!

Öğün düzeninin bozulmasının da önemli bir sorun olduğuna değinen İşlek, uzun süre aç kalıp ardından aşırı yemek yemenin sindirimi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ayrıca sebze, meyve ve su tüketiminin ihmal edilmesinin de bayramda sık karşılaşılan hatalar arasında yer aldığını söylüyor.

Bayram ziyaretlerinin öğün düzenini zorlaştırabileceğini ifade eden İşlek, katı diyet programları yerine dengeyi korumanın daha önemli olduğunu söylüyor. Gün içinde küçük porsiyonlarla beslenmenin hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de aşırı kalori alımını önleyeceğini belirtiyor.

ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ, MEYVELİ TERCİH EDİLMELİ

Tatlı tüketiminin bayramda kaçınılmaz olduğunu ancak doğru tercihler yapılabileceğini dile getiren İşlek, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyve bazlı hafif tatlıların tercih edilmesini öneriyor. Porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken İşlek, tatlıyı tamamen kısıtlamak yerine küçük miktarlarda tüketmenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu söylüyor.