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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Çağlar Yıldırım, sağlık çalışanlarına dağıtılan yeni çalışma kıyafetlerine ilişkin sendikanın anket sonuçlarını paylaştı.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Çağlar Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan yeni çalışma kıyafetlerine ilişkin sağlık profesyonellerinden gelen bildirimler üzerine gerçekleştirilen anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sendika, sonuçların özellikle terleme, hava geçirgenliği, termal konfor ve cilt şikâyetleri açısından kıyafetlerin bilimsel olarak incelenmesi gerektiğine işaret ettiğini bildirdi. Bununla birlikte anketin bir laboratuvar, toksikoloji veya ürün güvenliği testi olmadığı özellikle vurgulanarak, sonuçlardan hareketle kıyafetlerin insan sağlığına zararlı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığı şeklinde bir değerlendirme yapılamayacağı belirtildi.

ANKETTEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Sendikanın açıkladığı ankete göre katılımcıların yüzde 80,5’i terlemenin daha fazla veya çok daha fazla olduğunu, yüzde 78,7’si kıyafetlerin hava geçirgenliği ve nefes alabilirliğini kötü veya çok kötü bulduğunu bildirdi.

Katılımcıların yüzde 47,9’u aşırı sıcaklık, bunaltı veya nemin vücutta kalması sorununu sık ya da çok sık yaşadığını belirtirken, yüzde 55,1’i kıyafetleri kullanmaya başladıktan sonra kaşıntı, kızarıklık, tahriş veya benzeri cilt şikâyeti yaşadığını ifade etti. Yeni kıyafetlerin çalışma konforunu eskisine göre daha kötü veya çok daha kötü bulanların oranı ise yüzde 86,8 olarak açıklandı.

YÜZDE 86,2’Sİ BAĞIMSIZ İNCELEME İSTEDİ

Ankete katılanların yüzde 86,2’si kıyafetlerin hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, termal direnç ve nem yönetimi açısından bağımsız ve akredite bir laboratuvarda incelenmesini gerekli gördü.

Katılımcıların yüzde 65,9’u bilimsel ve güvenilir bir rapor ortaya çıkana kadar kıyafetlerin kullanımının zorunlu tutulmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 68,6’sı inceleme sonuçlanana kadar kıyafetlerin giyilmemesine yönelik sendikal eylem kararı alınmasını destekledi.

BAKANLIĞA DA BAŞVURULDU

Hekim Birliği Sendikası, konuyla ilgili daha önce Sağlık Bakanlığı ve ilgili sağlık kurumlarına yazılı başvurular yapıldığını da açıkladı. Başvurularda kıyafetlerin sağlık, çalışma güvenliği ve termal konfor açısından değerlendirilmesi, teknik özelliklerinin açıklanması ve insan sağlığı açısından güvenli olduğuna ilişkin bilimsel belgelerin ortaya konulması talep edildi.

Sendika; kumaş içeriği, hava ve su buharı geçirgenliği, termal direnç, nem yönetimi, ciltle uzun süreli temas güvenliği, kullanılan boya ve kimyasallar ile bitmiş ürünün sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğunun bilimsel yöntemlerle araştırılmasını istedi.

“GÜVENLİYSE BİLİMSEL RAPORLAR NEREDE?”

Açıklamada Sağlık Bakanlığı’ndan kıyafetlerin kumaş içeriği ve teknik şartnamesinin açıklanması, mevcut test ve güvenlik raporlarının kamuoyuyla paylaşılması ve bağımsız laboratuvar incelemelerinin yapılması talep edildi. Bilimsel ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkıncaya kadar kıyafetlerin sağlık profesyonellerine zorunlu olarak giydirilmemesi istendi.

Sendika, kıyafetlerin “zararlı” ya da “zararsız” olduğu yönünde kesin bir hüküm vermediğinin altını çizerek şu soruları yöneltti:

“Bu kıyafetler insan sağlığı açısından güvenli midir? Güvenliyse, bunu gösteren bağımsız ve bilimsel raporlar nerededir?”

Açıklama, “Sağlık profesyonellerinin sağlığı ve çalışma koşulları deneme-yanılma yöntemiyle belirlenemez. Önce bilimsel inceleme. Önce güvenlik. Sonra kullanım” ifadeleriyle tamamlandı. Sendika, konuyla ilgili bilimsel, idari ve hukuki girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.