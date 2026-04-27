Sağlık turizmi alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren International Plus, bugüne kadar ağırlıklı olarak yurt dışından gelen hastalara sunduğu ileri teknolojiye dayalı diş tedavisi hizmetlerini artık Türkiye’den hastalara da açtığını duyurdu. Türkiye’nin sağlık turizminde büyümesini sürdürdüğü bir dönemde hayata geçirilen bu adım kapsamında, kurumun dijital diş hekimliği altyapısı ve hızlı tedavi protokolleri, yerli hastaların erişimine de sunuluyor. İstanbul merkezli faaliyetlerini genişleten International Plus, uluslararası standartlardaki tedavi süreçlerini Türkiye içinde de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye, 2025 itibarıyla 1,5 milyonu aşkın uluslararası hastaya hizmet vererek sağlık turizminde güçlü konumunu pekiştirirken, özellikle dental turizm alanında yüksek teknoloji ve uzmanlık odaklı büyümesini sürdürüyor. Bu gelişim, sektörde faaliyet gösteren kurumların hizmet modelini dönüştürerek yerli hastalara da aynı kaliteyi sunma yönünde önemli bir ivme yaratıyor.

“AYNI KALİTEYİ TÜRKİYE’DE DE SUNUYORUZ”

International Plus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Eren Gülbahar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Diş tedavilerinde başarı, hekim deneyimi ile teknolojinin uyumuna bağlıdır. International Plus olarak her zaman en güncel ve yenilikçi teknolojileri kullanmayı öncelik haline getiriyoruz. Bugüne kadar bu yaklaşımı ağırlıklı olarak uluslararası hastalarımız için uyguluyorduk. Artık aynı standartları Türkiye’deki hastalarımıza da sunuyoruz. Dijital altyapımız sayesinde hastalarımız tedavi sürecini daha şeffaf ve güvenli şekilde deneyimliyor. Son teknoloji cihazlar ile donatılmış dijital diş hekimliği deneyimini yaşattığımız Sağlık Turizmi hastalarımızın katkılarıyla edinmiş olduğumuz tecrübeler sayesinde hem hasta memnuniyetinin hem de tedavi başarısının arttığını gözlemledik. Şimdi bu deneyimi kendi halkımızla da paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Amacımız, hem hasta memnuniyetini hem de tedavi başarısını en üst seviyeye taşımak.”

Dr. Eren Gülbahar, kurumun vizyonunun yalnızca uluslararası pazarda büyümek değil, aynı zamanda Türkiye’deki hastaların da dünya standartlarında sağlık hizmetine erişimini sağlamak olduğunu vurguladı.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİYLE HIZLI VE KONFORLU ÇÖZÜMLER

International Plus’ın hizmet modelinin merkezinde dijitalleşme yer alıyor. Dijital Gülüş Tasarımı gibi uygulamalar sayesinde hastalar, tedaviye başlamadan önce elde edilecek sonucu üç boyutlu olarak görebiliyor. Bu yaklaşım, hem hasta güvenini artırıyor hem de tedavi sürecini daha öngörülebilir hale getiriyor.

Ayrıca All-on-4 ve All-on-6 gibi ileri implant teknikleri, daha kısa sürede estetik ve kalıcı sonuçlar sunarken; zigomatik ve kişiye özel implant çözümleri, ileri vakalarda alternatif tedavi olanağı sağlıyor. Bu yöntemler, geleneksel tedavilere kıyasla ileri cerrahi müdahaleler ile daha sağlıklı ve uzun ömürlü sonuçlar alınmasına olanak tanıyor.

International Plus’ın multidisipliner yaklaşımı ve deneyimli uzman kadrosu, tedavi süreçlerinin her aşamasında yüksek başarı oranlarını destekliyor.

SAĞLIK TURİZMİNDEKİ GÜÇ YERLİ PAZARA TAŞINIYOR

International Plus, uluslararası hastalar için sunduğu uçtan uca hizmet modeliyle dikkat çekiyor. Seyahat planlamasından operasyon sonrası takibe kadar tüm süreci VIP standartlarında yöneten bu yapı, yüksek teknoloji ve konforu bir arada sunuyor.

International Plus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Eren Gülbahar, bu deneyimin Türkiye’ye taşınmasının, yerli hastaların da dünya standartlarında dental çözümlere kendi ülkelerinde erişebilmesini sağlayacağını belirtiyor ve “International Plus olarak Nisan 2025 yılında yapılan Balkan Sağlık Turizmi Forumunda Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU’nun koymuş olduğu “Sağlık turizminde 20 milyar dolar vizyonu doğrultusunda, biz de farklı ülkelerdeki yatırımlarımızla büyümeyi hedefliyoruz. Diğer yandan, attığımız bu adım, sağlık hizmetlerinde kalite standardının yükselmesini, Türkiye’nin yalnızca yabancı hastalar için değil, yerli hastalar için de ileri teknolojiye erişimin merkezi haline gelmesini sağlayacak” diyerek sözlerini tamamlıyor.