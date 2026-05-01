Batman'da kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şahıslar, vatandaşları hedef alarak büyük çaplı bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Şüpheliler, "sağlık sigortasında biriken tutarın iade edileceği" vaadiyle bir vatandaşı toplam 1 milyon 800 bin TL dolandırdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, dolandırılan paranın izi sürüldü. İlgili bankalardan temin edilen güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle parayı çeken 5 şüpheli şahıs tespit edildi.

15 Nisan'da Batman merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, özellikle kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.