Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden Gülcan Akça tarafından, Söke İlçe Müftülüğü’ne bağlı Berr Göksel Işık 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik ’hijyen’ konulu eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere kişisel temizlik alışkanlıkları, doğru el yıkama teknikleri ve sağlıklı bir yaşam için hijyenin önemi hakkında bilgiler verildi. Uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimde minik öğrenciler hem öğrenme fırsatı buldu hem de keyifli vakit geçirdi.

Programda küçük yaşta kazanılan temizlik alışkanlıklarının bireylerin sağlıklı yaşam sürmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. Söke İlçe Müftülüğü yetkilileri de çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekerek, eğitimi gerçekleştiren Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.