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Kaynak: AA

İstanbul temsilcisinden konuya dair gerçekleştirilen bilgilendirmede, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, tıpkı Nene gibi Düzce Topuk Yaylası tesislerinde yapılan açılış dönemi çalışmalarında yer almayan Diego Carlos’un da Avusturya evresindeki ikinci dönem çalışmalarında takımla olacağını daha önce ilan etmişti.