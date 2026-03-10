Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer kurumlarda ise 130 saatten fazla tuttukları nöbetler için ücret ödenemeyeceğini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 5947 sayılı Kanun ile değiştirilen ek 33’üncü maddesindeki "ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılamaz" hükmünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin başvurusunda, sağlık personelinin tuttuğu nöbetlere ilişkin ücret ödemesinin belli bir süreyle sınırlandığı vurgulandı. Bu süreyi aşan nöbetler için ücret ödenmeyeceğinin öngörüldüğü başvuruda, söz konusu düzenlemenin hukuk devleti ilkesini, zorla çalıştırma yasağını ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği öne sürüldü.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 18. maddesinde yer alan "zorla çalıştırma yasağı"na aykırı bulduğu hükmün iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadeler yer aldı:

"İtiraz konusu kuralla, çeşitli sağlık kuruluşları itibarıyla ancak belirli saatlere kadar tutulan nöbetler bakımından ücret ödeneceği, bu sürelerin üzerinde nöbet tutulmasının gerekli olması durumunda ücret ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu haliyle kuralın Anayasanın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasanın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."