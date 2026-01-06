6 Ocak 2026 tarihli ve 33129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlemenin kapsamı güncellendi.

Buna göre, yönetmeliğin 2’nci maddesinde yer alan “görev yapan sağlık çalışanları” ibaresi “görevli personel” şeklinde değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sağlık çalışanları” ifadesi de “görevli personel” olarak yeniden düzenlendi.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütecek.