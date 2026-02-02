Şehir hastanelerinde çalışanların yüzde 60'ı sorunlarda yönetimden destek görmüyor. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu anketi, idari baskı ve memnuniyetsizliği ifşa ediyor.
391 katılımcılı anketi, şehir hastanelerindeki çalışma koşullarını mercek altına aldı. Yüzde 60 destek alamadığını ifade etti. Yüzde 39 ise kısmen destek aldığını belirtti.
YÖNETİMLE İLİŞKİLERDE DERİN UÇURUM
Sadece yüzde 9 tam destek alıyor. Sağlıkçılar, iş yükü ve güvenlik sorunlarıyla boğuşurken, şehir hastanelerini olumlu görmüyor.