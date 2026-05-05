Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık İçin Hareket Et Etkinliği", bölgedeki sağlık yöneticileri ve çalışanlarını doğada buluşturdu. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Batman’ın doğal güzelliklerinden biri olan Ayn Gebire Şelalesi güzergahında gerçekleştirildi.

DOĞADA 2 SAATLİK "NEFES" MOLASI

Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşü yaklaşık 2 saat sürdü. Katılımcılar, yürüyüş boyunca hem stres attı hem de Bakanlığın önerdiği "günlük 10 bin adım" hedefine dikkat çekti.

SAĞLIK YÖNETİMİ TAM KADRO KATILDI

Batman İl Sağlık Müdürlüğü’nün üst düzey katılım sağladığı yürüyüşte; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Solmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selami Yunus Ertek, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Tahir Yarba ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feyat Tunç yer aldı.

Ev sahibi olarak organizasyonu yürüten Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş de çok sayıda sağlık çalışanıyla birlikte parkuru tamamladı.

"HAREKETLİ YAŞAM" MESAJI

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde, obezite ve hareketsiz yaşamın tetiklediği hastalıklara karşı fiziksel aktivitenin en etkili ilaç olduğu vurgulandı. Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü, benzer farkındalık etkinliklerinin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.