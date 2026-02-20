Ramazan ayı yurt genelinde yine heyecanla karşılandı. İftar saatinde yoğun noktaların tenhalaşma durumu ise değişmedi.

Bir hastanenin acil servisinde iftar saatine denk gelen zaman dilimindeki duruma dikkat çeken sağlık çalışanı tepki gösterdi.

'SUİSTİMAL EDİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ'

Paylaşımında sağlık çalışanı "Normalde bu acil servise günde 2 bin-3 bin hasta gelir. Oturacak yer bulamazsın. İnsanlar ayakta homurdanır durur. İftar saati ne hikmetse incin top oynuyor. Oturakların yarısından çoğu boş. Bu bizim acil servislerin ne kadar suistimal edildiğinin göstergesi. Acile tüm başvuruların yüzde 70'i gerekesiz" ifadelerini kullandı.