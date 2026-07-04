Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik sıcaklık uyarısı: Bu saatlere dikkat
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel değil, halk sağlığını da tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek özellikle sıcak havalarda 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.Kaynak: AA
İklim değişikliğinin sadece çevresel bir sorun olmadığını vurgulayan Öz, artan sıcaklıklar, kuraklık, hava kirliliği ve aşırı hava olaylarının halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini ifade etti.
En çok bu gruplar etkileniyor
Erdoğan Öz, iklim değişikliğinin herkesi etkilediğini ancak bazı grupların daha büyük risk altında olduğunu belirtti.
Öz; bebekler, çocuklar, yaşlılar, gebeler, lohusalar, emziren anneler, kronik hastalığı bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar ve açık alanda çalışanların sıcak havalardan çok daha fazla etkilendiğini söyledi.
Yapay zeka ile takip ediliyor
Sağlık Bakanlığı'nın, sıcaklık artışı, kuraklık ve aşırı hava olaylarını yapay zeka destekli sistemlerle analiz ettiğini belirten Öz, elde edilen verilerin sağlık bilgi sistemleriyle eşleştirilerek olası risklerin önceden tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.
10.00-16.00 saatleri için kritik uyarı
Vatandaşlara sıcak hava konusunda uyarılarda bulunan Öz, özellikle güneş ışınlarının en etkili olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.
Zorunlu durumlarda gölgelik alanların tercih edilmesi, şapka ve güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirten Öz, çocukların, bebeklerin ve evcil hayvanların sıcak havalarda araç içinde bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.
Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybı gibi belirtiler görüldüğünde ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulundu.