Sağlıkta dönüşüm hedefiyle yeni bir adım atan Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalmasını amaçlayan kapsamlı bir sistemi devreye sokuyor.

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında hazırlanan yeni modelle birlikte, Türkiye genelinde Esenlik ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri kurulması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açıklanan projeler, sağlık sisteminde tedavi odaklı yapıdan koruyucu sağlık yaklaşımına geçişi işaret ediyor.

“ESENLİK” İÇİN YASAL ALTYAPI HAZIR

Avrupa ve ABD’de hızla büyüyen “wellness” sektörü, Türkiye’de “esenlik” adıyla yasal zemine kavuşuyor.

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre kurulacak merkezlerde:

Fizyoterapistler

Diyetisyenler

Psikologlar

Diğer sağlık profesyonelleri

görev alacak.

Bu merkezlerde bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hâlini artırmaya yönelik hizmetler sunulacak.

TERMAL BÖLGELER VE TURİZMLE ENTEGRE MODEL

Yeni sistemin sadece sağlıkla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda turizmle entegre edileceği belirtiliyor.

Özellikle:

Termal turizm bölgeleri

Doğa turizmi alanları

Kıyı şehirleri

esenlik merkezlerinin kurulacağı öncelikli lokasyonlar arasında yer alıyor.

Bu adımla Türkiye’nin “wellness turizmi”nde küresel bir destinasyon haline gelmesi hedefleniyor.

“HASTA OLMADAN ÖNCE SAĞLIK” YAKLAŞIMI

Projenin en dikkat çekici yönü ise koruyucu sağlık modeli olması.

Bakan Kemal Memişoğlu, yeni sistemi şu sözlerle özetledi:

“Amacımız, insanların hasta olmadan önce yaşam kalitesini yükseltmek.”

Yeni modelde:

Kamu

Özel sektör

Üniversiteler

birlikte rol alacak ve sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya odaklanacak.

SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ HEDEF

Sağlık Bakanlığı, bu projeyle sağlık turizmini yalnızca ameliyat ve tedavi hizmetlerinden çıkararak “sağlıklı yaşam turizmi” alanına taşımayı planlıyor.

Uzmanlara göre bu model, Türkiye’nin sağlık turizminde katma değerini artırarak yeni bir ekonomik alan oluşturabilir.