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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin güçlendirilmesi hedefiyle denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

‘3. Etap Genel Teftiş Programı’ kapsamında 12 ilde toplam 10 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 92 hastanede kapsamlı denetim çalışması başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinasyonu tarafından başlatılan program, geçtiğimiz yıl başlatılan denetim seferberliğinin devamı olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl Antalya, Çanakkale, Muğla ve Uşak’ın da bulunduğu 19 ilde bulunan 204 kamu sağlık tesisi denetlendi ve bu süreçte 91 müfettiş görev almıştı. 3 Haziran’da başlayan 3. Etap Genel Teftiş Programı kapsamında 3 Temmuz’a kadar 12 ildeki 92 hastane denetlenecek. Genel Teftiş Programlarının 4. etabı ise, bu yılın ikinci yarısında diğer illerde sürecek.

Genel Teftiş Programı kapsamında görevlendirilen 50 müfettiş, sağlık tesislerinde sunulan hizmetleri yerinde inceleyecek.

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında 3 bin 704 dijital denetim gerçekleştirdi.