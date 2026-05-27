Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalara ilişkin verileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurban kesimi esnasında yaşanan kazalar nedeniyle ülke genelinde 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu bildirdi.

Memişoğlu paylaşımında, “Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, bayram süresince vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak yaralanan kişilere acil şifa dileğinde bulundu.

Memişoğlu ayrıca bayram boyunca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.