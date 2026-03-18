Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir halk iftarına katılım gösteren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mehmet Günay Stadı’na askeri helikopterle iniş yapması dikkat çekti. Bakanı taşıyan helikopterin görüntüleri gündeme damga vurdu.

Elips Haber'de yer alan habere göre; programda açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Bütün dualarınızın kabul olmasını, insanlığın daha barışçıl, daha birbirine saygı gösteren, aynı zamanda toplumların, milletlerin birbirine de saygı gösterdiği bir zaman dilimi yaşamayı temenni ediyorum. Aynı zamanda gelecek bayramınızı da şimdiden kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Program sonrası Memişoğlu, helikopterle stattan ayrılması dikkat çekti.