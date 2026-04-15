Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 1’i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Kemal Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11’i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor.

Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”