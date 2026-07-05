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Hesabın bu girişimi bakan cephesinden karşılık bulurken, aynı hesaptan İsmailağa Cemaati'nin eski liderlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'na ait tartışma yaratan ifadeler içeren bir videonun da dolaşıma yeniden sokulması dikkatleri üzerine çekti.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN ÇAĞRIYA ANINDA YANIT GELDİ

Kısa süre önce İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi’nin X (eski adıyla Twitter) platformundaki takipçi sayısının diğer bakanlara kıyasla düşük olduğunu savunan "Sağcı Gazete" hesabı, takipçilerini harekete geçirdi. Hesap üzerinden yapılan duyuruda, "Sayın Bakanımıza destek olmak için takip kampanyası başlatıyoruz. Destek vermek isteyen herkesi resmi X hesabını takip etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verilerek bir trafik ve etkileşim dalgası yaratıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu destek çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yanıt gecikmedi. Çiftçi, yapılan bu çağrıya resmi hesabı üzerinden "Teşekkür ederim…" diyerek karşılık verdi.

ESKİ DEFTERLER AÇILDI: TARTIŞMALI EMNİYET ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı için takipçi kampanyası yürüten aynı sosyal medya hesabı, 2018 yılında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun bir videosunu da "Vallahi seni çok özledik hocam" notuyla paylaştı.

Yeniden gündem olan videoda, Balkanlıoğlu'nun emniyet mensuplarına yönelik şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"Emniyet güçlerine sesleniyorum. Kimseyi yaralı bırakmayın. Biz yılan beslemeye razıyız. Akrep beslemeye razıyız. Kurt, canavar beslemeye razıyız ama bu melunları beslemeye razı değiliz. Hapse girmesin kimse. Ne dağda bırakın, ne şehirde bırakın. Allahınızı seviyorsanız bırakmayın."

SKANDAL SÖZLER VE SINIR DIŞI EDİLME OLAYI

Dönemin Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun da kardeşi olan Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun geçmişteki vukuatları da haber kaynaklarına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. 2018 yılında Cuma namazı kıldırmak ve sohbet organize etmek amacıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden Balkanlıoğlu, burada yetkililer tarafından gözaltına alınarak gerekçe gösterilmeksizin sınır dışı edilmişti.

Balkanlıoğlu ayrıca, geçmişte kadınlara ve düğünlere yönelik sarf ettiği, "Vücudunun bir çizgisi belli olmasın. Ne bonkörsün be. ‘Hesabını ben veririm’. Sanki lokantadasın. Çık kızım al diplomanı, düğününü böyle yap, gelen öpsün giden yalasın. Belden kavramalı danslı düğünün olsun." şeklindeki sözleriyle de kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) okul başkanlığı yaptığı bilinen Balkanlıoğlu, Mahmut Ustaosmanoğlu ile tanışarak cemaatin en çok konuşulan figürlerinden biri haline gelmişti.

YILBAŞI PAYLAŞIMIYLA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bakan Çiftçi'ye destek kampanyası ile adından söz ettiren "Sağcı Gazete" hesabı, yakın geçmişte de hedef gösteren bir mesajla tartışmaların odağına yerleşmişti. Yılbaşından hemen önce hesaptan yapılan bir paylaşımda, "Bu ülkede 3 şehidin verildiği, 8 polisimizin yaralandığı saldırının üzerinden yalnızca iki gün sonrasında kafirler yılbaşı kutlayacak." denilerek toplumsal bir tepki dalgası yaratılmaya çalışılmıştı.

Sağcı Gazetenin X platformundan yayın yapan sayfasının 125,9 B Takipçisi bulunuyor…Hesap ayrıca iktidara ve cemaattlere yakın hesapları da takip ettiği görüldü…