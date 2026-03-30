Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Kentte gün boyunca aralıklarla süren yağış, ilçelerde de etkisini gösterdi. Arıcak ilçesinde etkili olan aşırı yağıştan dolayı Sori Şelalesi coşarken, metrelerce yükseklikteki şelalenin coşmanı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağanak yağış sonrası Elazığ’da şelale coştu
Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yağışın ardından Arıcak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sori Şelalesi coşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
