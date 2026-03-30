İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

İDO’nun iptal edilen seferleri

08.30 Bursa – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy

09.05 Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa

BUDO’nun iptal edilen seferleri

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini İDO ve BUDO’nun resmi internet siteleri ile duyuru kanallarından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Olumsuz hava koşullarının etkisine bağlı olarak gün içerisinde yeni iptallerin de yaşanabileceği ifade edildi.