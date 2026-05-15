Adana kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı "sarı kod" uyarısının ardından saat 15.00 sularında başlayan yoğun yağış, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Özellikle Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yoğunlaşan sağanak nedeniyle çok sayıda ana arter ve ara sokak kısa sürede suyla doldu.

Fırtına Ağaçları Devirdi, Araçlar Hasar Gördü

Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, kentte hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bazı ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrilerek maddi hasar oluşturdu. Su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler uzun araç kuyrukları oluştururken, kent genelinde ulaşım durma noktasına geldi. Baskınların ardından Adana Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti.