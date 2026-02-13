Aydın il genelinde günlerdir etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanakla beraber zaman zaman günlük hayatta olumsuzluklar yaşanırken, bereketli toprakları yağmura doyan Aydın, yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsü ile mest etti.

Sağanak sonrası bulutların arasından yüzünü gösteren güneşle birlikte şehri saran gökkuşağı ise izleyenleri etkiledi. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, Aydın’ı saran gökkuşağı ise dron kamerası ile görüntülendi. Bir ucu Aydın’a bir ucu ise Tralleis antik kentine uzanan gökkuşağı bir süre sonra ortadan kayboldu.