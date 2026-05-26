Artvin’in Borçka ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından ilçedeki birçok köyde taşkın ve toprak kaymaları meydana geldi.

BİRÇOK KÖY DERESİ TAŞTI

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden geçmekte olan bazı derelerin su seviyesi kritik noktayı aşarak taştı.

Yağışların tetiklediği taşkınların yanı sıra, dik yamaçlarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle çok sayıda köy ve mahallenin ulaşım yolları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Heyelan ve su baskınları sebebiyle bölgedeki tarım arazilerinde de maddi hasar oluştuğu bildirildi.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yolların kapanması ve ulaşımın aksaması üzerine İl Özel İdaresi Borçka Şantiye Şefliği ekipleri hızlıca harekete geçti. Çok sayıda iş makinesi eşliğinde bölgeye sevk edilen ekipler, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını yeniden trafiğe açmak ve hayatı normale döndürmek için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.