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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Salur köyünde dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından köyün içinden geçen dere yatağı taşarak çevredeki yerleşim alanlarına yayıldı. Taşkın suları yolları kaplarken, vatandaşlara ait çok sayıda bahçe, tarla ve ahır sular altında kaldı.

Köy sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, taşkının boyutunun daha da büyümesini engellemek amacıyla iş makineleriyle dere yatağında geniş çaplı temizlik ve ıslah çalışması başlattı.

Sel sularının ahır ve bahçelere dolması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. AFAD görevlileri su basan alanlarda tahliye işlemlerini sürdürürken, diğer taraftan da bölgedeki maddi zararın boyutunu belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.