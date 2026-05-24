Amasya’da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Büyük gürültüyle yıkılan duvar çevrede paniğe yol açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Şeyhcui Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağışların ardından Gümüş Apartmanı’na ait yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvar, apartmanın giriş katındaki bir dairenin balkonunda hasara yol açtı.

“DEPREM OLUYOR SANDIK”

Gürültü üzerine dışarı çıkan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz, yaşananları “Büyük bir gümbürtü duyduk. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonra istinat duvarının çöktüğünü gördük. Çok şükür kimseye bir şey olmadı” sözleriyle anlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.