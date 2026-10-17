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Kaynak: AA

Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Karasu ilçesinde kıyı kesiminde deniz kahverengiye döndü, Kocaali ilçesinde sahilde kirlilik oluştuğu gözlemlendi.

Sakarya Nehri'nin taşıdığı yoğun mil ve çamurlu toprak, Karasu kıyılarında denize döküldüğü noktadan itibaren geniş bir alana yayıldı. Karadeniz'in masmavi suları, nehir ağzında ve sahil şeridinde yerini tamamen kahverengiye bıraktı. Kıyı şeridinde yaşanan bu belirgin renk değişimi, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

FINDIKLAR SAHİLE VURDU

Yağışın olumsuz etkileri Kocaali ilçesinde de kendisini gösterdi. Büyükmelen Çayı'nın coşkun sularıyla denize taşınan ağaç tomrukları, kırılan dallar ve çeşitli atıkların yanı sıra üreticilerin bahçelerinden sürüklenen fındıklar dalgalarla birlikte Kocaali sahillerine vurdu.