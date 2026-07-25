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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, dışarıda olan vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

KURYELER KÖPRÜ ALTLARINA SIĞINDI!

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sipariş teslimatı için yola çıkan motokuryeler, bastıran sağanak nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken kuryeler, hem kendilerini hem de siparişleri korumak için köprü altlarına ve kapalı duraklara sığındı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Şiddetli yağmurdan kaçarak köprü altında bekleyen kuryelerin o anları ve trafikteki ilerleme mücadelesi, bir motokuryenin kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.