Yurdun birçok bölgesinde devam eden sağanak, Kocaeli’de de hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Başiskele’de yoğunlaşan yağış sonrası Kiraz Deresi taştı, çevrede su baskınları meydana geldi.

ALT GEÇİTTE ZOR ANLAR YAŞANDI

Taşkın nedeniyle Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerindeki alt geçit suyla doldu. Bu sırada geçidi kullanmaya çalışan bir tır sürücüsü aracında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gerçekleştirilen çalışmalar sonucu sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri güvenlik amacıyla alt geçidi çift yönlü olarak trafiğe kapattı.